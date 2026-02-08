Sanremo Rai | grande rammarico per rinuncia Pucci preoccupa clima violenza

La Rai esprime il suo dispiacere per la rinuncia di Andrea Pucci al Festival di Sanremo. L’attore ha deciso di non partecipare dopo aver ricevuto minacce serie e si trova sotto pressione a causa di un clima di intimidazione. La decisione ha sorpreso molti, considerando la sua popolarità e il ruolo nel festival. La televisione pubblica si dice preoccupata e invita a rispettare l’artista, sottolineando come la violenza e le minacce non siano accettabili.

Roma, 8 feb. (askanews) – "La Rai esprime grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti". Lo afferma la Rai con un comunicato. "Comprendiamo la sua decisione maturata nell'ambito di una valutazione responsabile, volta alla tutela della propria integrità personale e di quella della sua famiglia – prosegue la Rai – nonché della propria immagine professionale". "Non resta che esprimere preoccupazione per il clima d'intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero.

