**Sanremo | La Russa ' ho chiamato l' amico Pucci ci ripensi' **
Questa sera a Sanremo, La Russa ha telefonato all’amico Andrea Pucci. Gli ha detto di essere vicino a lui e gli ha chiesto di ripensarci. La conversazione ha sorpreso molti, soprattutto perché si parla di un invito diretto in un momento delicato.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ho telefonato all'amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci. Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi. Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata: lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra, e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza per le minacce ricevute”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
