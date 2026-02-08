La polemica tra il governo e la cantante Magi si infiamma. La cantante attacca Meloni, accusandola di usare il vittimismo come strategia politica, anche quando non ce n’è bisogno. La questione si accende in un momento di grande attenzione mediatica, mentre il dibattito pubblico si concentra sulla gestione del governo e sulle sue strategie comunicative.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Meloni continua a governare a colpi di vittimismo. E lo fa persino quando non c'è alcun motivo di fare la vittima. Ora accusa in maniera del tutto gratuita e spudorata le opposizioni per il fatto che il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo. Peccato che, come lui stesso ha dichiarato, sia stata una scelta del tutto personale assunta dopo gli insulti ricevuti dagli utenti social. Altro che censura. Se c'è una pressione politica su Sanremo, casomai, é quella della maggioranza, che arriva a sciorinare il peggior vittimismo della destra pur di non parlare dei disastri che stanno combinando”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Magi, 'spudorato vittimismo Meloni, nessuna censura'

Approfondimenti su Sanremo Magi

Recenti sviluppi politici hanno suscitato reazioni contrastanti, tra festeggiamenti e riflessioni.

Il Partito Democratico invita il governo a superare il vittimismo e a concentrarsi sulle possibilità di governare all’interno delle regole stabilite, sottolineando che questa strada è sempre stata percorribile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TERRAVERDE, s'incammina con Voi tutti con TELECUPOLE. verso Sanremo per il 76 esimo Festival della Canzone Italiana. Riviviamo insieme uno Speciale TERRAVERDE,"Chiaccheriamo con Sanremo" ..Era il 2025..Viviamolo con la magia di un Festival, c facebook