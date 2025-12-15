Governo | Pd a Meloni ' basta vittimismo governare nelle regole è sempre stato possibile'

Il Partito Democratico invita il governo a superare il vittimismo e a concentrarsi sulle possibilità di governare all’interno delle regole stabilite, sottolineando che questa strada è sempre stata percorribile. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo e responsabile, lasciando da parte le recriminazioni e concentrandosi su azioni concrete per il paese.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "È ora di smetterla con il vittimismo di chi, ogni giorno, si presenta come impossibilitato a fare ciò che vorrebbe. Governare significa assumersi responsabilità, non lamentarsi continuamente dei vincoli, dei pesi e dei contrappesi, che valgono per tutti. Meloni non è la prima Presidente del Consiglio della storia italiana e governare dentro le regole è sempre stato possibile. Non esiste un potere che pieghi il Paese ai desideri personali: esistono le leggi, chi le applica, chi le può modificare e chi può sottoporle a referendum. Questo è il sistema democratico. Se ne faccia una ragione.

