Trentini scarcerarto Landini spudorato | la sinistra fa festa ma non ammette il ruolo di Meloni e Trump

Recenti sviluppi politici hanno suscitato reazioni contrastanti, tra festeggiamenti e riflessioni. La scarcerazione di Trentini ha catturato l’attenzione, mentre le dichiarazioni di Landini suscitano critiche e commenti. La sinistra italiana si mostra divisa nel riconoscere il ruolo di figure come Meloni e Trump, evidenziando le complessità di una scena politica in evoluzione. Un momento di confronto che richiede analisi e attenzione ai dettagli.

«È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?». Non sapevano nulla della cattura di  Maduro  ma è stato proprio grazie a quell’arresto che  Trentini  è potuto ritornare a casa, assieme agli altri italiani prigionieri.  Trentini  era diventato un simbolo politico, specie perché a sinistra dava fastidio che il governo avesse già liberato in un blitz  Cecilia Sala  dalle grinfie di un altro governo di fetenti, l’Iran degli ayatollah; roba che se adesso pensi cosa le avrebbero fatto se il governo non avesse agito con la massima solerzia ti viene la pelle d’oca. 🔗 Leggi su Panorama.it

