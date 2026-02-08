Sanremo | Meloni ' solidarietà a Pucci deriva illiberale sinistra spaventosa'

La premier Meloni esprime solidarietà a Pucci, criticando il clima di intimidazione e odio che sta portando un artista a rinunciare al suo lavoro. Parla di un “clima spaventoso” e di una deriva illiberale della sinistra, che secondo lei, sta mettendo a rischio la libertà di espressione. La situazione si fa sempre più tesa, con il rischio che anche altri possano sentirsi intimiditi.

Roma, 8 feb.(Adnkronos) - "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social dopo la rinuncia a Sanremo da parte dell'attore Andrea Pucci. "È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera 'sacra' la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. 🔗 Leggi su Iltempo.it

