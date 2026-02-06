La lista dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 si allarga. Questa mattina Carlo Conti ha annunciato sui social che anche Lillo e Andrea Pucci si uniranno alla squadra che condurrà l’evento, in programma dal 24 febbraio. La novità si aggiunge alle conferme già fatte e fa già parlare di più tra gli appassionati.

Si allarga la squadra dei co-conduttori al Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio. L’annuncio è stato dato questa mattina dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti sui social. “Bene, bene, bene. Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26. E non finisce qui”, ha scritto Conti in un post su Instagram. Quindi, Lillo in co-conduzione il 25 febbraio e Pucci per la serata del 26 febbraio. “La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026”, ha anticipato Conti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) Pucci ha ‘celebrato’ la co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo con una foto che lo ritrae di schiena completamente nudo mentre guarda il mare, accompagnata dal messaggio “Sanremo, sto arrivando”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, co-conduttori: ci sono anche Lillo e Andrea Pucci

