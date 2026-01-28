Carlo Conti presenta i brani del suo quinto Festival di Sanremo | Come andare al mercato e comporre un bouquet di fiori Il video

Carlo Conti apre la quinta edizione del Festival di Sanremo con un’idea semplice: i brani sono come andare al mercato e comporre un bouquet di fiori. In scena, trent’anni di musica, di storie d’amore e di emozioni che si susseguono, con canzoni che puntano a catturare i sentimenti degli italiani. La serata si è aperta con un mix di stili e generi, tutti portati sul palco per raccontare qualcosa di vero e sentito.

(askanews) – Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell'amore e del racconto dei sentimenti. Ci sono molte ballad ma anche tantissimi generi diversi in gara al Festival di Sanremo. Agli ascolti in anteprima per la stampa Carlo Conti chiarisce subito che la cosa più difficile è stata scegliere i brani di portare in riviera. «Nella scelta delle canzoni ogni anno è come andare al mercato e comporre questo bouquet di fiori, sapete che mi piace fare il paragone di un bouquet di fiori, che si cerca di fare il più variegato possibile.

