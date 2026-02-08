Il presidente Meloni esprime solidarietà a Pucci, accusando la sinistra di aver creato un clima di intimidazione e odio intorno all’artista. Meloni sottolinea come nel 2026 un artista si trovi costretto a rinunciare al suo lavoro per via di questa deriva illiberale e spaventosa. Le sue parole arrivano dopo le polemiche che hanno coinvolto il cantautore e il Festival di Sanremo.

ROMA – “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni sui social. “Ma anche – sottolinea – questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Meloni: “Solidarietà a Pucci, deriva illiberale spaventosa della sinistra”

