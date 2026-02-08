Sanremo 2026 | Andrea Pucci si ritira tra minacce e polemiche Meloni denuncia un clima di odio inaccettabile

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026. La decisione arriva dopo aver ricevuto minacce e aver dovuto affrontare polemiche. La presidente Meloni denuncia un clima di odio che considera inaccettabile, parlando di un contesto che mette a rischio la sicurezza e la libertà degli artisti.

Andrea Pucci rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, un gesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, definisce una conseguenza inaccettabile di un clima di odio e intimidazione. La decisione del comico, che avrebbe dovuto affiancare Carlo Conti in una serata della kermesse canora, giunge dopo una serie di offese e minacce rivolte a lui e alla sua famiglia, un episodio che solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul clima politico-culturale che si respira nel Paese. La notizia, diffusa in data odierna, 8 febbraio 2026, ha immediatamente acceso un dibattito che va ben oltre le dinamiche del Festival, toccando temi cruciali come la satira, il doppiopesismo ideologico e i limiti della libertà di espressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

