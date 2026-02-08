Federica Frangi, membro del consiglio di amministrazione Rai, mette in chiaro la sua posizione sulla polemica nata attorno ad Andrea Pucci. “Le critiche contro di lui sono state costruite e alimentate a fini politici,” dice, sottolineando come anche la Rai venga usata a scopi politici. La questione continua a dividere, mentre Frangi difende il comico e respinge ogni accusa di strumentalizzazione.

Federica Frangi SANREMO – “Le polemiche contro Andrea Pucci sono state costruite e alimentate in modo politico e strumentale, così come viene strumentalizzata a fini politici la Rai. Chi utilizza artisti e servizio pubblico come terreno di scontro ideologico si rende complice del clima d’odio che ha portato a insulti e minacce contro Andrea Pucci e contro la sua famiglia”. Lo afferma Federica Frangi (foto), componente del consiglio di amministrazione Rai. “Un fatto gravissimo, che ha di fatto costretto Andrea Pucci a rinunciare alla partecipazione a Sanremo: a memoria è la prima volta nella storia del Festival della musica italiana che un artista si ritira a causa di una campagna d’odio – conclude – Al di là dell’umorismo che può piacere o no, la satira non è proprietà di nessuno: o è libera sempre, oppure non è più satira. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Frangi (cda Rai): “Contro Pucci polemiche strumentali”

Andrea Pucci si ritira dalla conduzione del Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci si ritrova nel mirino delle polemiche proprio a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026.

