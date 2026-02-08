Sanremo 2026 Frangi cda Rai | Contro Pucci polemiche strumentali
Federica Frangi, membro del consiglio di amministrazione Rai, mette in chiaro la sua posizione sulla polemica nata attorno ad Andrea Pucci. “Le critiche contro di lui sono state costruite e alimentate a fini politici,” dice, sottolineando come anche la Rai venga usata a scopi politici. La questione continua a dividere, mentre Frangi difende il comico e respinge ogni accusa di strumentalizzazione.
Federica Frangi SANREMO – “Le polemiche contro Andrea Pucci sono state costruite e alimentate in modo politico e strumentale, così come viene strumentalizzata a fini politici la Rai. Chi utilizza artisti e servizio pubblico come terreno di scontro ideologico si rende complice del clima d’odio che ha portato a insulti e minacce contro Andrea Pucci e contro la sua famiglia”. Lo afferma Federica Frangi (foto), componente del consiglio di amministrazione Rai. “Un fatto gravissimo, che ha di fatto costretto Andrea Pucci a rinunciare alla partecipazione a Sanremo: a memoria è la prima volta nella storia del Festival della musica italiana che un artista si ritira a causa di una campagna d’odio – conclude – Al di là dell’umorismo che può piacere o no, la satira non è proprietà di nessuno: o è libera sempre, oppure non è più satira. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
