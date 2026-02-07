Sanremo 2026 | Andrea Pucci al centro di polemiche per passate controversie e una risposta social inattesa

Andrea Pucci si ritrova nel mirino delle polemiche proprio a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026. Alcune sue passate controversie sono rispuntate, scatenando reazioni forti sui social. Il comico, già noto per alcune dichiarazioni infelici, ha risposto con un post che ha fatto discutere ancora di più. La situazione si fa tesa, mentre i fan e gli addetti ai lavori aspettano di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Andrea Pucci, comico controverso, è al centro di una bufera mediatica a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio della sua partecipazione come ospite sul palco dell’Ariston, giovedì 26 febbraio, da parte del direttore artistico Carlo Conti, ha scatenato un’ondata di indignazione sui social media e nel mondo del giornalismo, riportando alla luce vecchie polemiche e sollevando dubbi sulla scelta di Conti. La reazione di Pucci, giunta poche ore dopo le critiche, ha fatto ulteriore scalpore, alimentando il dibattito e acuendo le divisioni. L’annuncio, diffuso da Conti attraverso un video su Instagram il 6 febbraio, ha immediatamente innescato una reazione negativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Andrea Pucci sarà il nuovo co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Andrea Pucci si mostra senza vestiti sui social per annunciare la sua partecipazione al festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026, la sua risposta alle polemiche: Molti sopravvivono senza cervelloAndrea Pucci sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio di Carlo Conti ha scatenato la polemica sui social e in politica, tanto che il comico ha scelto di ... fanpage.it

Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimentiCarlo Conti annuncia su Instagram Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ma qualcuno storce il naso ... corrieredellosport.it

"Andrea Pucci, annunciato con foto a natiche scoperte su Instagram, porta sul palco dell’Ariston un bagaglio politico riconoscibile. È un comico che non ha mai nascosto il suo schieramento a destra. Il punto non è se ne abbia diritto – ce l’ha – ma se il Festival facebook

Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein" #ANSA x.com