Sanremo 2026 fine del conflitto | con Conti il Festival diventa un noioso ufficio postale

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori con una svolta. Dopo cinque anni di gestione di Amadeus, il palco sembra aver perso un po’ di quella vivacità che lo aveva caratterizzato in passato. Con l’arrivo di Conti, il tono si fa più tranquillo, quasi da ufficio postale. La ricreazione è finita, e lo spettacolo sembra aver perso un po’ di quella tensione che aveva fatto tremare i palazzi della politica. I fiori, un tempo simbolo di sfide e tensioni, ora sono semplici elementi da inquadrare, senza più il peso

Sanremo, la ricreazione è finita. Dopo il quinquennio amadeusiano e i baci fluidi che facevano tremare i palazzi della politica, i fiori sono tornati a essere semplici vegetali da inquadrare, non più sacchi da boxe per giovani artisti in crisi di nervi. Al suo secondo mandato consecutivo, Carlo Conti ha ripreso in mano le chiavi di casa con la solerzia di un direttore di filiale che, dopo una gestione troppo creativa, torna a contare i centesimi e a rimettere in riga i correntisti. Can Yaman in fuga dalle bufale turche sulla droga. L’ordine regna sovrano, a partire dalla serata inaugurale, quando calerà l’asso Can Yaman. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

Nel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.

