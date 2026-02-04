Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona. L’appuntamento, che si terrà nei prossimi giorni, rappresenta un momento storico per l’evento, che da sempre è uno dei più seguiti in Italia. Nessuno si aspettava una cosa del genere, e ora tutti si chiedono quale sarà il motivo di questa visita così speciale.

A sorpresa Carlo Conti ha annunciato che lui, Laura Pausini e i Big di Sanremo 2026 saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in Quirinale. Ecco quando si terrà questo attesissimo incontro che, pensate, in 76 anni di manifestazione canora, non si era mai verificato prima. Si sta via via delineando quello che è il prossimo Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio e oggi Carlo Conti ha annunciato una grande novità. In 76 edizioni di manifestazione canora non era mai successo. Ebbene dopo così tanto tempo, per la prima volta, il Presidente Sergio Mattarella riceverà il conduttore e direttore artistico, la sua spalla destra di questa edizione Laura Pausini e tutti i Big in gara a Sanremo 2026 in Quirinale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l’incontro dei protagonisti del Festival con il Presidente Mattarella (e non era mai successo in 76 anni)

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha rivelato al TG1 le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, che affiancheranno il conduttore sul palco dell’Ariston.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie; Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti.

Il comico e attore salirà sul palco dell'Ariston, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, nella quarta serata del festivalil comico e attore salirà sul palco dell'Ariston, insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, nella quarta serata del festival ... iodonna.it

Non faccio lampade: Carlo Conti rivela il segreto della sua iconica abbronzatura prima di Sanremo 2026Carlo Conti, ospite a Verissimo, ha svelato di non far uso di lampade. Ha detto di prendere il sole in modo naturale ... donnaglamour.it

Sanremo 2026, è Lillo il terzo co-conduttore Sarà insieme a Carlo Conti e Laura Pausini nella penultima serata - facebook.com facebook

Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo x.com