Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione | Insulti assurdi

Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026. Dopo le polemiche e gli insulti ricevuti, il comico milanese ha deciso di fare un passo indietro. La sua scelta arriva in un momento di tensione, anche se nessuno si aspettava che la pressione lo portasse a rifiutare. La Rai dovrà ora rivedere i piani per la serata, mentre sui social continuano a circolare commenti divisi sulla vicenda.

Andrea Pucci non sarà il co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. A pochi giorni dall'annuncio, a cui sono seguite forti polemiche per la scelta del comico milanese da parte del direttore artistico e conduttore della kermesse canora, il 60enne ha deciso di fare un passo indietro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pucci dopo l'ondata di proteste che si è sollevata sui social e non solo. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", ha affermato Pucci prima di ringraziare Carlo Conti e la Rai per l'opportunità che gli avevano concesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com

Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it

Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook

Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com