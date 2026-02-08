Festival di Sanremo Pucci rinuncia alla co-conduzione | Gli insulti sono inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche sorte all’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore. La sua scelta arriva in seguito agli insulti ricevuti sui social, ai quali ha risposto duramente, definendo inaccettabili gli attacchi e criticando l’uso del termine “fascista”, che dice non dovrebbe nemmeno esistere. Pucci aveva annunciato di condividere il palco con Lillo per la terza serata, ma ha poi fatto marcia indietro, preferendo non proseguire in un contesto che ha defin

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme a Lillo, della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dichiara, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. «Il termine fascista non dovrebbe esistere più». Per tale motivo, il comico ha deciso di fare un passo indietro ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo Festival

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, una serata a testa da co-conduttori per Lillo e Pucci; Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com

Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it

Indossa la storia del Festival di Sanremo facebook

Si tratta della prima volta in 76 edizioni del Festival. #Sanremo #Sanremo2026 x.com