Festival di Sanremo Pucci rinuncia alla co-conduzione | Gli insulti sono inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere

Da open.online 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche sorte all’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore. La sua scelta arriva in seguito agli insulti ricevuti sui social, ai quali ha risposto duramente, definendo inaccettabili gli attacchi e criticando l’uso del termine “fascista”, che dice non dovrebbe nemmeno esistere. Pucci aveva annunciato di condividere il palco con Lillo per la terza serata, ma ha poi fatto marcia indietro, preferendo non proseguire in un contesto che ha defin

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme a Lillo, della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dichiara, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. «Il termine fascista non dovrebbe esistere più». Per tale motivo, il comico ha deciso di fare un passo indietro ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Sanremo Festival

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: “Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere”

Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: “Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere”

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, una serata a testa da co-conduttori per Lillo e Pucci; Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica.

festival di sanremo pucciSanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com

festival di sanremo pucciPucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.