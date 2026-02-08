Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche | Gli insulti sono inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere

Dopo le polemiche, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026. L’attore aveva annunciato di partecipare come co-conduttore, ma le accuse e gli insulti ricevuti lo hanno spinto a fare un passo indietro. Pucci ha detto che gli insulti sono inaccettabili e che il termine fascista non dovrebbe esistere. La sua scelta ha sorpreso tutti, lasciando il festival senza uno dei nomi annunciati.

Dopo le polemiche nelle scorse ore dopo l’annuncio di Carlo Conti che il comico e attore Andrea Pucci avrebbe partecipato al prossimo Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore, è arrivato un clamoroso dietrofront: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha comunicato l’attore, parlando di “onda mediatica negativa” che altera “il patto fondamentale” con il pubblico. Di qui la scelta del “passo indietro”, ringraziando Carlo Conti e la Rai. “Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più”, afferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: “Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere” Approfondimenti su Sanremo 2026 Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: “Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere” Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Io non odio nessuno» Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: Sto arrivando; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.