Andrea Pucci a Sanremo 2026 è rivolta sui social | Fascista razzista e omofobo E lui mostra il sedere

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio. La notizia ha scatenato un’ondata di commenti, molti dei quali criticano l’attore per alcune sue dichiarazioni passate. Tra le polemiche, sui social si leggono accuse di fascismo, razzismo e omofobia, mentre lui risponde mostrando il sedere in segno di protesta. La scelta di Pucci come co-conduttore apre già ora una serie di discussioni sul palco più famoso d’Italia.

L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso un video sui social: Andrea Pucci sarà co-conduttore della serata di giovedì 26 febbraio al Festival di Sanremo 2026. Ma invece di entusiasmo, la rivelazione di Carlo Conti ha scatenato una tempesta di critiche su X (ex Twitter). La reazione degli utenti è stata durissima. Alcuni hanno condiviso video storici del fascismo accompagnati da commenti pesanti contro il direttore artistico, definito “il vero uomo nero”. Altri hanno scritto che invitare “Pvcci” (con richiami grafici al regime) rappresenta “il punto più basso di questo Festival meloniano”, accusando Conti di essere un semplice burocrate privo di visione artistica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

