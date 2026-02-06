Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social. Dopo l’annuncio di Carlo Conti, alcuni utenti hanno reagito duramente, accusando Pucci di essere fascista, razzista e omofobo. La sua presenza sul palco, infatti, ha scatenato una vera e propria rivolta online, con commenti che non si fermano. La discussione continua a infiammare commentatori e fan, mentre l’artista resta in silenzio.

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carlo Conti ha ufficializzato la presenza dei comici Lillo e Andrea Pucci nelle vesti di co-conduttori del Festival di Sanremo. Il primo affiancherà il presentatore nella serata di mercoledì 25 febbraio, mentre il secondo sarà impegnato sul palco dell’Ariston il giorno successivo, giovedì 26 febbraio. La decisione di affidare la co-conduzione della kermesse musicale ad Andrea Pucci, però, ha provocato una vera e propria rivolta social sia tra gli addetti ai lavori che tra le persone comuni. “Andrea Pucci è la tassa di TeleMeloni che non ci meritavamo – scrive una follower – Lo stesso Pucci che da anni ostenta con orgoglio battute oscene sul PD e su Elly Schlein. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Andrea Pucci co-conduttore del Festival di Sanremo, sui social esplode la rivolta: “Fascista, razzista e omofobo”

