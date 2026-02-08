Andrea Pucci rinuncia a Sanremo | Insulti e minacce alla mia famiglia è inaccettabile Il ?termine fascista non dovrebbe esistere non odio nessuno

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche. L’attore ha spiegato di aver ricevuto insulti e minacce alla sua famiglia, che non può più tollerare. Pucci ha aggiunto che il termine fascista non dovrebbe esistere e ha precisato di non odiare nessuno. La sua presenza come co-conduttore della terza serata aveva già sollevato discussioni e ora si è conclusa con questa scelta.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno».

