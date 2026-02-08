Provinciali Le liste dei candidati in corsa per 16 seggi

Oggi scadono i termini per presentare le liste dei candidati alle elezioni provinciali del 1° marzo. Sono in corsa diverse formazioni che vogliono conquistare i 16 seggi disponibili. Le liste devono essere consegnate entro la fine della giornata, mentre i candidati si preparano a sfidarsi tra poco più di due settimane.

Si vota domenica 1° marzo. Sono 1297 gli amministratori al voto in rappresentanza di 97 Comuni Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si terranno il 1° marzo e oggi (8 febbraio) scadono i termini per la presentazione delle liste. Previsti due 'listoni' e poi le altre compagini in corsa. Sono 1297 gli amministratori chiamati al voto in rappresentanza di 97 Comuni. Sedici i seggi da assegnare con il presidente della Provincia Anacleto Colombiano che rimarrà in carica visto che si elegge solo l'assemblea provinciale. Per il centrodestra un 'listone' con 6 esponenti di Forza Italia, 5 di Fratelli d'Italia, 4 della Lega e 1 nome indicato da Noi Moderati.

Sono aperte le candidature per le elezioni provinciali, con sette liste in corsa per conquistare dieci seggi.

