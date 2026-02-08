Provinciali presentata Sannio Bene Comune’ | AVS A testa alta Avanti-PSI e i dissidenti del PD

Questa mattina sono state presentate le liste per le elezioni provinciali a Benevento. Sono quattro i gruppi che si sfideranno il prossimo mese: AVS, A testa alta, Avanti-PSI e i dissidenti del PD. La corsa si fa sempre più concreta e il quadro politico locale si definisce pezzo dopo pezzo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si completa definitivamente il mosaico delle candidature per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Alla Rocca dei Rettori è stata infatti presentata anche la lista "Sannio Bene Comune", ultima compagine depositata nell'ambito della due giorni dedicata alla presentazione ufficiale delle liste. Nove i candidati indicati: Giuseppe Addabbo – sindaco Patrizia Cocca – consigliere comunale Stefano Avitabile – consigliere comunale Giuseppina D'Alessio – consigliere comunale Rocco Cirocco – consigliere comunale Anna Maria Immacolata Flora – consigliere comunale Antonio Iavarone – sindaco Enzapaola Catalano – consigliere comunale Angelo Marino – sindaco Con il deposito di "Sannio Bene Comune" si conclude dunque la fase di presentazione delle liste, definendo in modo completo lo scenario politico che accompagnerà il voto per il rinnovo dell'assise provinciale.

