Sanità Romagna | indagine sui compensi apicali e la governance tra risorse e sfide demografiche

La sanità in Romagna si trova sotto i riflettori. Le figure di vertice guadagnano stipendi elevati, con premi che aumentano il totale. La questione riguarda come vengono gestite le risorse pubbliche in un settore già sotto pressione da sfide demografiche e carenze di personale.

La sanità romagnola, una delle più importanti a livello nazionale, è guidata da figure apicali che percepiscono stipendi a sei cifre, spesso incrementati da premi di risultato, sollevando interrogativi sulla governance e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Un’indagine di Dossier, pubblicata l’8 febbraio 2026, ha aperto uno spiraglio sui compensi e sugli incarichi dei dirigenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) Romagna, rivelando un sistema complesso e, per alcuni aspetti, opaco. La questione non riguarda solo l’ammontare delle retribuzioni, ma anche la struttura di comando e le scelte che ne determinano l’andamento, in un contesto di crescente pressione sul sistema sanitario regionale e nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Emilia-Romagna, la crisi delle vocazioni tra i volontari coinvolge oltre 37.

Questa mattina, alcuni consiglieri regionali hanno visto aumentare i loro stipendi, mentre altri restano fermi o hanno registrato variazioni minori.

