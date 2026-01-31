Stipendi regionali | analisi sui compensi dei consiglieri con variazioni significative tra le regioni

Questa mattina, alcuni consiglieri regionali hanno visto aumentare i loro stipendi, mentre altri restano fermi o hanno registrato variazioni minori. Le differenze tra le regioni sono evidenti e creano tensioni tra i politici e i cittadini. Ora si attende una risposta da parte delle istituzioni per capire se queste variazioni sono giustificate o se ci sono margini di intervento.

Gli stipendi dei consiglieri regionali italiani hanno registrato un aumento significativo nel primo anno di legislatura, con notevoli differenze tra le diverse regioni. L'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi ufficiali rivela che la Valle d'Aosta si conferma la regione con i compensi più alti per i propri consiglieri, superando persino il Piemonte, che per anni era al primo posto. A guidare la classifica è la Valle d'Aosta con un reddito medio annuo che supera i 120 mila euro, grazie a una combinazione di indennità di rappresentanza, rimborsi spese e bonus legati alla gestione del bilancio regionale.

