Carenza di personale mezzi inadeguati e pochi servizi | i sindacati contestano il Cas e annunciano lo sciopero

Messinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carenza di personale, mezzi inadeguati e pochi servizi. Queste le motivazioni che hanno spinto Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a contestare il Consorzio Autostrade e proclamare lo sciopero per il prossimo 1 dicembre. Programmata un astensione dal lavoro della durata di quattro ore, nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

