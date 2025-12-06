Dipendenti in fuga L’identikit del Comune | Stipendi bassi e cattive e condizioni di lavoro
I dipendenti comunali, sfiduciati, scontenti e con gli stipendi più bassi rispetto ad altri enti locali. È l’identikit tracciato dalla FP-Cgil di Ancona che ieri, davanti a una platea di quasi un centinaio di lavoratori dell’amministrazione comunale dorica, ha reso noto quello che viene considerato il ‘Caso Ancona’. Giorgio Paterna, segretario della FP-Cgil, ha addirittura parlato di ‘Fuga’ dei dipendenti facendo riferimento alle annualità che vanno dal 2020 al 2023, ossia fino al passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova giunta: "I problemi principali sono la retribuzione, ma anche le condizioni generali del lavoro ha detto Paterna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
