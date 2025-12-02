Nasce a Casarano l’ambulatorio solidale | servizi di ecodiagnostica per persone in difficoltà
CASARANO - La comunità ecclesiale di Casarano si arricchisce di un nuovo e importante servizio dedicato ai più fragili. Si tratta dell’attivazione di un ambulatorio solidale nel quale svolgere servizi di ecodiagnostica per le persone in difficoltà. Sarà inaugurato il prossimo 4 dicembre (alle 16). 🔗 Leggi su Lecceprima.it
