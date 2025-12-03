Il Cilento e l’ambulatorio solidale di Agropoli | Una risposta ai bisogni della Comunità

Nel cuore del Cilento, l’ambulatorio solidale di Agropoli rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie della comunità locale. In un territorio ricco di bellezza ma con sfide sanitarie significative, questa iniziativa mira a garantire assistenza e supporto a chi ne ha più bisogno, rafforzando il senso di solidarietà e coesione tra i cittadini.

Nel cuore del Cilento, un territorio di straordinaria bellezza naturale e culturale, si cela una realtà sanitaria complessa e preoccupante. Le strutture sanitarie locali si presentano come un mosaico irregolare, con servizi disponibili in alcune aree e completamente assenti in altre

