Operato da bambino per un tumore inesistente diventa tetraplegico | l’ospedale Meyer di Firenze condannato a un maxi-risarcimento

Un bambino di appena quattro anni si è ritrovato tetraplegico dopo un’operazione che si sarebbe potuta evitare. I medici dell’ospedale Meyer di Firenze sono stati condannati a pagare un maxi-risarcimento, dopo aver eseguito un intervento su un tumore che si è rivelato inesistente. La famiglia del bambino ha raccontato di aver scoperto troppo tardi che l’operazione non era necessaria, e ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di un errore che ha cambiato per sempre la vita del piccolo.

Un'operazione mai necessaria, eseguita quando aveva appena quattro anni, ha trasformato per sempre la vita di un bambino. Nel 2010, i medici dell' ospedale pediatrico Meyer di Firenze intervennero per rimuovere quello che ritenevano un tumore al cervello. In realtà, la diagnosi si rivelò errata. Oggi quel bambino è completamente invalido, tetraplegico e non risponde agli stimoli. Per quell'errore medico, il tribunale civile di Firenze ha stabilito proprio in questi giorni un maxi-risarcimento complessivo da 3,7 milioni di euro al piccolo e alla sua famiglia.

