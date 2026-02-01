San Gimignano torna a farsi sentire sulla sorte dell’Ospedale Alta Valdelsa. L’associazione ‘Grassini’ prende posizione, criticando apertamente le condizioni e chiedendo interventi concreti. La voce della comunità si fa forte, senza mezzi termini, per chiedere un rilancio reale della struttura sanitaria.

Anche da San Gimignano la mobilitazione sul rilancio dell’ Ospedale Alta Valdelsa si è fatta sentire eccome dalla voce, senza peli sulla lingua, dall’ Associazione culturale e di promozione sociale Don Antenore Grassini. Condivide e sostiene "le prese di posizione istituzionali alla ventilata chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale Alta Val d’Elsa ed invita le Istituzioni, Associazioni, Sindacati, Operatori, a mobilitarsi per scongiurare questa deriva ingiusta ed inaccettabile, così come già stanno facendo altri territori del solito problema". E aggiungono. "Vogliamo alzare il livello della discussione pubblica e le criticità che affliggono il nostro Ospedale che interessa il Punto Nascita e da almeno 7 anni si parla del progetto di riorganizzazione del Pronto Soccorso con risorse giacenti non spese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e l’ospedale. L’associazione ‘Grassini’ punta il dito sulle criticità

