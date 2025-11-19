Piccoli comuni le richieste di ANPCI Campania ai candidati alla Presidenza della Regione
Comunicato Stampa Proposte rivolte ai candidati Fico e Cirielli per rafforzare ascolto, semplificazione e tutela delle realtà sotto i 5mila abitanti Una piattaforma proposta da ANPCI Campania (l’Associazione nazionale che riunisce i comuni fino a 5mila abitanti) è stata condivisa . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Contenuti che potrebbero interessarti
....... Il Comune di Castelluccio Superiore ha completato il Progetto P.I.C.C.O.L.I. di ANCI, iniziativa avviata nel marzo 2025 per potenziare competenze, innovazione e capacità organizzativa dei piccoli comuni. - facebook.com Vai su Facebook
? Approvato il PNRR per nuovi impianti sportivi indoor nei comuni sotto i 10.000 abitanti! Quasi 10 mln per il Sud e tanti piccoli comuni in lista ? gdc.ancidigitale.it/via-libera-ai-… #Sport #PNRR #ComuniPiccoli Vai su X
Spina (ANPCI Campania): “I piccoli comuni sono la spina dorsale dell’Italia: servono norme dedicate” - Una piattaforma proposta da ANPCI Campania (l’Associazione nazionale che riunisce i comuni fino a 5mila abitanti) è stata condivisa per essere sottoposta ai candidati alla Presidenza della Regione Cam ... ntr24.tv scrive
Il parere dei piccoli Comuni «Più giusto il voto nel 2026» - Questo è l’orientamento dei sindaci di Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni) che si sono riuniti in assemblea a Iseo lo scorso fine settimana e hanno ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Passaporti alle Poste, boom di richieste nei piccoli Comuni - Sono oltre 240 le richieste di passaporto effettuate in Abruzzo presso gli sportelli dei primi 39 uffici postali abilitati al servizio nei piccoli Comuni. Da ansa.it