Piccoli comuni le richieste di ANPCI Campania ai candidati alla Presidenza della Regione

Comunicato Stampa Proposte rivolte ai candidati Fico e Cirielli per rafforzare ascolto, semplificazione e tutela delle realtà sotto i 5mila abitanti Una piattaforma proposta da ANPCI Campania (l’Associazione nazionale che riunisce i comuni fino a 5mila abitanti) è stata condivisa . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Piccoli comuni, le richieste di ANPCI Campania ai candidati alla Presidenza della Regione

Contenuti che potrebbero interessarti

....... Il Comune di Castelluccio Superiore ha completato il Progetto P.I.C.C.O.L.I. di ANCI, iniziativa avviata nel marzo 2025 per potenziare competenze, innovazione e capacità organizzativa dei piccoli comuni. - facebook.com Vai su Facebook

? Approvato il PNRR per nuovi impianti sportivi indoor nei comuni sotto i 10.000 abitanti! Quasi 10 mln per il Sud e tanti piccoli comuni in lista ? gdc.ancidigitale.it/via-libera-ai-… #Sport #PNRR #ComuniPiccoli Vai su X

Spina (ANPCI Campania): “I piccoli comuni sono la spina dorsale dell’Italia: servono norme dedicate” - Una piattaforma proposta da ANPCI Campania (l’Associazione nazionale che riunisce i comuni fino a 5mila abitanti) è stata condivisa per essere sottoposta ai candidati alla Presidenza della Regione Cam ... ntr24.tv scrive

Il parere dei piccoli Comuni «Più giusto il voto nel 2026» - Questo è l’orientamento dei sindaci di Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni) che si sono riuniti in assemblea a Iseo lo scorso fine settimana e hanno ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Passaporti alle Poste, boom di richieste nei piccoli Comuni - Sono oltre 240 le richieste di passaporto effettuate in Abruzzo presso gli sportelli dei primi 39 uffici postali abilitati al servizio nei piccoli Comuni. Da ansa.it