San Giorgio del Sannio incontro elettorale con i candidati Cacciano e Razzano

Comunicato Stampa I due candidati del Partito Democratico incontreranno cittadini e amministratori per ascoltare le istanze del territorio e illustrare le proposte per il Medio Calore Nuovo appuntamento nel Medio Calore per il Partito Democratico, impegnato nel suo tour elettorale . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - San Giorgio del Sannio, incontro elettorale con i candidati Cacciano e Razzano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Villaggio di Babbo Natale a San Giorgio del Sannio. - facebook.com Vai su Facebook

Una volpe su un campo da tennis che ruba le palline per giocarci, lanciarle lontano e andarle a riprendere. La location è quella del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, piccolo club campano con tante belle storie. Come questa immortalata nel video del ma Vai su X

San Giorgio del Sannio, inaugurata la sede cittadina di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede a San Giorgio del Sannio. Lo riporta fremondoweb.com

San Giorgio del Sannio, vertice su emergenza idrica: «Servono trasparenza e fondi» - La grave crisi idrica che affligge San Giorgio del Sannio e gran parte del Medio Calore sannita è stata al ... Da ilmattino.it

San Giorgio del Sannio – Cantiere rete idrica, ok al progetto esecutivo - Nuovo passo verso l'apertura del cantiere per l'ammodernamento delle rete idrica San Giorgio del Sannio. Segnala ilsannioquotidiano.it