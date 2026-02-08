sammaurese a giulianova serve un pronto riscatto

La Sammaurese torna in campo domani a Giulianova per cercare di riscattarsi dopo la sconfitta di una settimana fa. La squadra sa che serve un cambio di marcia, con più attenzione e determinazione. Il match si giocherà davanti a un pubblico caldo e numeroso, e gli uomini di mister devono dimostrare di essere pronti a reagire, usando personalità e concentrazione per ottenere i tre punti.

Servirà un approccio molto migliore di quello visto sette giorni fa, servirà concentrazione e personalità per affrontare un avversario forte, davanti ad un pubblico numeroso e molto caldo. La Sammaurese deve mettere alla spalle la brutta versione di sé stessa vista contro la Maceratese per cercare di tornare la squadra brillante che aveva infilato cinque risultati positivi prima della pesante caduta subita la scorsa domenica. Ad inizio settimana da Forlì è arrivato in giallorosso Giacomo Graziani, difensore centrale classe 2006, che va a rafforzare un reparto che viste le partenze e i problemi fisici accusati negli ultimi tempi da Magnanini aveva bisogno di essere rimpinguato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sammaurese a Recanati ha iniziato bene il girone di ritorno, mostrando segnali positivi.

