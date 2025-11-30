Sammaurese a L’Aquila Serve cambiare passo

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un campionato nel quale l’Inter Sm Sammaurese sta incontrando difficoltà ad ogni passo, il calendario di qui alla fine del girone di andata riserva ai giallorossi oggi lo scontro con L’ Aquila quarta forza del girone, poi il confronto interno con l’ Ancona, poi altra trasferta, quella sul campo dell’Atletico Ascoli e poi chiusura del girone contro il San Marino al ’Macrelli’. Tutti avversari di livello alto ma di qui alla boa di metà campionato serve senza dubbio raccogliere punti, magari cambiare passo altrimenti nel girone di ritorno servirà un autentico miracolo, ovvero tenere in pratica un passo che equivale a quello delle squadre che puntano ai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sammaurese a l8217aquila serve cambiare passo

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese a L’Aquila. Serve cambiare passo

Altre letture consigliate

sammaurese l8217aquila serve cambiareSammaurese a L’Aquila. Serve cambiare passo - Contro avversari temibili soprattutto in attacco la squadra di Antonioli non avrà un compito facile, ma il tempo passa e i punti restano troppo pochi. Segnala msn.com

Sammaurese, serve fare l’ultimo passo - Questo è davvero il momento per la Sammaurese nel quale serve prima di tutto stringere i denti: la salvezza matematica è molto vicina, mancano giusto due punti ma la squadra sta cercando di smaltire i ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sammaurese L8217aquila Serve Cambiare