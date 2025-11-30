Sammaurese a L’Aquila Serve cambiare passo

In un campionato nel quale l’Inter Sm Sammaurese sta incontrando difficoltà ad ogni passo, il calendario di qui alla fine del girone di andata riserva ai giallorossi oggi lo scontro con L’ Aquila quarta forza del girone, poi il confronto interno con l’ Ancona, poi altra trasferta, quella sul campo dell’Atletico Ascoli e poi chiusura del girone contro il San Marino al ’Macrelli’. Tutti avversari di livello alto ma di qui alla boa di metà campionato serve senza dubbio raccogliere punti, magari cambiare passo altrimenti nel girone di ritorno servirà un autentico miracolo, ovvero tenere in pratica un passo che equivale a quello delle squadre che puntano ai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese a L’Aquila. Serve cambiare passo

Altre letture consigliate

TvSei. . Serie D. Teramo e L'Aquila chiedono aiuto al Notaresco Domani la 14^ giornata di Serie D senza derby. Teramo e L'Aquila impegnate contro Termoli e Sammaurese chiedono aiuto al Notaresco che gioca sul campo della capolista Ostiamare. Trasfert - facebook.com Vai su Facebook

Sammaurese a L’Aquila. Serve cambiare passo - Contro avversari temibili soprattutto in attacco la squadra di Antonioli non avrà un compito facile, ma il tempo passa e i punti restano troppo pochi. Segnala msn.com

Sammaurese, serve fare l’ultimo passo - Questo è davvero il momento per la Sammaurese nel quale serve prima di tutto stringere i denti: la salvezza matematica è molto vicina, mancano giusto due punti ma la squadra sta cercando di smaltire i ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it