Salvini | Obiettivo avvio Ponte nel 2026 il conto sia questione di mesi

Salvini conferma che l’avvio dei lavori sul Ponte si sposterà di un anno. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, l’obiettivo ora è aprire i cantieri nel 2026, invece che nel 2025 come previsto inizialmente. Il ministro dell’Interno spiega che il percorso non si è fermato, ma ci sono ancora passaggi da completare con la Commissione Ue e i rilievi della magistratura contabile. “Il conto sarà questione di mesi”, assicura Salvini, che si dice fiducioso di poter rispettare le nuove tempistiche.

ROMA, 06 FEB – L’iter del Ponte sullo Stretto “non” è azzerato, “semplicemente la Corte dei conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in cdm e porteremo avanti i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione Ue, per poi procedere all’avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l’anno scorso: questo era l’obiettivo, poi è intervenuta la Corte dei conti e quindi l’obiettivo non è più il 2025 che si è chiuso ma il 2026”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a ‘Mattino 24’ su Radio24. Al conduttore che gli chiede se si riuscirà a farlo entro l’anno, Salvini replica: “io sono pronto domani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

