Domen Prevc diventa il quinto sloveno a vincere 10 o più gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci in carriera. Sua la gara dal trampolino grande di Wisla di oggi, ed è un’altra festa in famiglia dopo l’urrà di Nika. Maestosa la sua performance, sia nella prima che nella seconda serie: 136 metri nella prima, 130 nella seconda, 286.2 punti complessivi e un’ulteriore prova davvero di gran classe. Secondo un ottimo Philipp Raimund, che per qualche secondo sogna di diventare l’ennesimo membro del club di chi ha vinto per la prima volta a Wisla. 279.4 il suo punteggio totale, con un salto da 130. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc vola su Wisla e batte Raimund, italiani in ombra

