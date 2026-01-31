Salto con gli sci | Domen Prevc domina anche a Willingen Alex Insam entra nei 30

Domen Prevc conferma la sua supremazia nel salto con gli sci e conquista ancora una volta a Willingen, sull’HS147 tedesco. L’atleta sloveno vince senza problemi e si avvicina al record del trampolino, dimostrando di essere in forma e determinato prima delle Olimpiadi Invernali. Buona la prova anche di Alex Insam, che entra nei 30 migliori.

Domen Prevc continua a dare il meglio ovunque egli vada. E non solo: a Willingen, sull’HS147 tedesco che è l’ultimo di scena prima delle Olimpiadi Invernali, lo sloveno ne combina una delle sue: vince, stravince e sfiora anche il record del trampolino da una stanga più bassa, la 11, rispetto a quella impiegata dagli altri. In particolare, sono i 155 metri della seconda serie a risultare impressionanti e a formare la massima parte dei 264.2 punti che lo trascinano verso un altro pezzo di Coppa del Mondo. Seconda posizione per Ren Nikaido: il giapponese, che chiude a quota 242.2 atterrando direttamente sull’HS nella seconda serie, riesce a precedere il vero e proprio cavallo di ritorno di giornata, Karl Geiger, al quale il podio mancava da quasi un anno e che lo ritrova con 237. 🔗 Leggi su Oasport.it

