MODA’ e BIANCA ATZEI amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito
MODA’ e Bianca Atzei tornano a collaborare, regalando un nuovo brano inedito. Un momento speciale per celebrare un anno ricco di successi per la band milanese, unendo talento e passione in un progetto che promette di sorprendere. L’appuntamento è a Milano, il 17 dicembre 2025, per un’ulteriore dimostrazione di creatività e amicizia che attraversa il tempo.
L’occasione per chiudere in bellezza un anno di grandi soddisfazioni per la band milanese. Milano, 17 dicembre 2025. Il rapporto tra i MODA’ e BIANCA ATZEI è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica. Amicizia e condivisione artistica che negli anni hanno portato brani come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, un rapporto profondo che si rinnova oggi con l’annuncio della pubblicazione del singolo inedito “Ti amo ma non posso dirlo”, da venerdì 19 dicembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica ( https:wmi.lnk.totiamomanonpossodirlo ). 🔗 Leggi su 361magazine.com
La paura che ho di perderti - Modà e Bianca Atzei
