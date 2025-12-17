MODA’ e BIANCA ATZEI amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MODA’ e Bianca Atzei tornano a collaborare, regalando un nuovo brano inedito. Un momento speciale per celebrare un anno ricco di successi per la band milanese, unendo talento e passione in un progetto che promette di sorprendere. L’appuntamento è a Milano, il 17 dicembre 2025, per un’ulteriore dimostrazione di creatività e amicizia che attraversa il tempo.

moda8217 e bianca atzei amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito

© 361magazine.com - MODA’ e BIANCA ATZEI amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito

L’occasione per chiudere in bellezza un anno di grandi soddisfazioni per la band milanese.   Milano, 17 dicembre 2025.  Il rapporto tra i MODA’ e BIANCA ATZEI è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica. Amicizia e condivisione artistica che negli anni hanno portato brani come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, un rapporto profondo che si rinnova oggi con l’annuncio della pubblicazione del singolo inedito “Ti amo ma non posso dirlo”, da venerdì 19 dicembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica ( https:wmi.lnk.totiamomanonpossodirlo ). 🔗 Leggi su 361magazine.com

Leggi anche: Bianca Atzei e Stefano Corti sono tornati insieme? C’è un dettaglio che non è sfuggito a nessuno

Leggi anche: Pierdavide Carone il nuovo album è “CARONE”: “C’è un brano che quasi mi vergognavo a pubblicare. Grato a Maria De Filippi e ad Amici. Lucio Dalla? Ecco cosa ha fatto per me Sanremo” – Intervista Video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

moda8217 bianca atzei amiciModa’ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo” - Moda’ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il nuovo singolo in uscita il 19 dicembre tra musica, amicizia e sentimento. lifestyleblog.it

moda8217 bianca atzei amiciMODA’ con BIANCA ATZEI il nuovo brano “Ti amo ma non posso dirlo” - Ti amo ma non posso dirlo è il titolo del nuovo brano dei MODA' con BIANCA ATZEI (in uscita venerdì 19 dicembre). newsic.it

Bianca Atzei, la (presunta) rottura con Stefano Corti, l'operazione al cuore e l'aborto: «Prima di Noa Alexander ho perso un bimbo. Mi è caduto il mondo addosso» - Al magazine "Confidenze", Bianca Atzei ha rivelato di avere sofferto di anoressia - leggo.it

La paura che ho di perderti - Modà e Bianca Atzei

Video La paura che ho di perderti - Modà e Bianca Atzei

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.