Referendum giustizia 2026 avv Mario Pellegrino al GdI | Sì a separazione delle carriere rendere processo equo tra accusa e difesa

Avvocato Mario Pellegrino, membro dell’UCID di Latina, torna a parlare del referendum sulla separazione delle carriere. In un’intervista al Giornale d’Italia, spiega che questa riforma è fondamentale per rendere più giusto il processo, con accuse e difese sullo stesso livello e un giudice imparziale. Pellegrino insiste: “Serve una separazione delle carriere per garantire maggior equità e trasparenza nel sistema giudiziario.”

Secondo l'avvocato penalista e membro dell'UCID di Latina, Mario Pellegrino, intervistato dal Giornale d'Italia, il referendum sulla separazione delle carriere sarebbe necessario affinchè accusa e difesa siano su un piano di parità e il giudice sia davvero terzo Mario Pellegrino, avvocato pen.

