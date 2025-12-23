Maxi servizio di controllo sulla filiera della pesca per Natale | irregolarità e sequestri
La guardia costiera ha avviato l’operazione “Fish_Net” per garantire controlli approfonditi sulla filiera della pesca in vista delle festività natalizie. La verifica interessa anche la provincia di Latina e altre aree del Lazio, con l’obiettivo di individuare irregolarità e sequestrare eventuali prodotti non conformi alle normative vigenti. Questo intervento mira a tutelare la sicurezza alimentare e a promuovere pratiche sostenibili nel settore della pesca durante il periodo natalizio.
Ha interessato anche la provincia di Latina, e altre zone del Lazio, la vasta operazione avviata dalla guardia costiera in vista delle festività natalizie e denominata “FishNet”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
