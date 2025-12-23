Maxi servizio di controllo sulla filiera della pesca per Natale | irregolarità e sequestri

La guardia costiera ha avviato l’operazione “Fish_Net” per garantire controlli approfonditi sulla filiera della pesca in vista delle festività natalizie. La verifica interessa anche la provincia di Latina e altre aree del Lazio, con l’obiettivo di individuare irregolarità e sequestrare eventuali prodotti non conformi alle normative vigenti. Questo intervento mira a tutelare la sicurezza alimentare e a promuovere pratiche sostenibili nel settore della pesca durante il periodo natalizio.

