Cavi tranciati e ordigno vicino a stazione Bologna Mit | Chiederemo risarcimenti milionari a responsabili

Un ordigno è stato trovato vicino alla stazione di Bologna, causando l’intervento delle forze dell’ordine. I tecnici hanno tagliato alcuni cavi e messo in sicurezza l’area. Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che, una volta identificati i responsabili, chiederà risarcimenti milionari per i danni causati. La stazione resta sotto stretta sorveglianza e si lavora per chiarire cosa sia accaduto.

(Adnkronos) – “Una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati”. A precisarlo è il Mit in riferimento ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri sabato 7 febbraio, che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri e per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo. “È pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani”, sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un ordigno artigianale è stato trovato vicino alla stazione di Bologna, a Castel Maggiore.

