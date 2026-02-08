Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna | ipotesi terrorismo

Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia. Le fiamme hanno coinvolto anche una cabina elettrica vicino ai binari, nei pressi della stazione di Pesaro. La polizia sta indagando sull’ipotesi di un atto di terrorismo. Nessuno si è fatto male, ma l’intera tratta è stata temporaneamente sospesa per sicurezza.

Cavi incendiati e tranciati sulla linea dei treni dell' Alta velocità a Bologna per Venezia, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sabotaggio, dice chiaro e tondo Ferrovie dello Stato, che con Rfi gestisce la rete ferroviaria italiana. Si spinge più in là il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull'alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari – dice a LaPresse, parlando a margine della discesa libera maschile a Bormio – qua c'è l'Italia bella e là c'è l'Italia minoritaria che però fa danni".

