Sabotaggio a Bologna cavi danneggiati sulla Alta velocità | treni in ritardo di 100 minuti

Un sabotaggio sui binari dell’alta velocità a Bologna ha causato danni ai cavi, provocando ritardi fino a 100 minuti sui treni. Le autorità stanno cercando di capire chi ci sia dietro l’atto e come riparare i danni il prima possibile. Nel frattempo, i passeggeri devono affrontare disagi e disguidi, con treni che vengono fatti transitare su binari di superficie in modo temporaneo. La situazione resta sotto controllo, ma il problema si sta rivelando più serio del previsto.

Ritardi di oltre 100 minuti sull’Alta velocità nel nodo ferroviario di Bologna a causa di un intervento della polizia. I treni dell’alta velocità vengono fatti transitare sui binari di superficie e questo sta causando numerosi ritardi e disagi ai passeggeri in viaggio. Si registrano ritardi e rallentamenti per Av, Intercity e Regionali, e possibili limitazioni o cancellazioni per i Regionali. I treni del mattino della Bologna-Venezia hanno subito modifiche di percorso. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sabotaggio a Bologna, cavi danneggiati sulla Alta velocità: treni in ritardo di 100 minuti Approfondimenti su Bologna Altavelocità Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze Cavi danneggiati sull'Alta velocità, caos treni nel nodo di Bologna Le linee ferroviarie nel nodo di Bologna sono state colpite da danni ai cavi, causando il caos sui treni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Altavelocità Argomenti discussi: C’è troppo odio in giro. Da Pippo l’ok per Sanremo; La Milano di Giorgia. Gli agenti in strada, i reali e Vance: Europa-Usa amici; Gli antagonisti (per ora) fanno flop; Scuola: arriva AscoltaMI, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di Valditara. Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna. Ipotesi sabotaggioTre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie: ordinaria e alta velocità Bologna-Padova e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sospetti sulla galassia anarchico-antagonista. Ritardi e cancellazioni ... rainews.it Partite le Olimpiadi anarchiche: cavi tranciati a Bologna, ritardi e caos treniSembra partita l'Olimpiade antagonista. Sono in corso accertamenti in prossimità della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi ... iltempo.it Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna,ipotesi sabotaggio. In corso gli accertamenti della Digos,forti rallentamenti sul nodo ferroviario. Questa mattina un incendio vicino alla stazione di Pesaro causa disagi e ritardi dei treni. x.com Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, ipotesi sabotaggio. In corso gli accertamenti della Digos, forti rallentamenti sul nodo ferroviario #ANSA facebook

