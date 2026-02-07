Bologna sabotaggio sull' Alta velocità Salvini | Atti di terrorismo

Questa mattina a Bologna si sono verificati danni alle linee ferroviarie dell’Alta Velocità. Tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti subito per mettere in sicurezza i binari e capire cosa sia successo. Le ripercussioni si sono fatte sentire sui treni in transito, causando ritardi. Il ministro Salvini ha parlato di atti di terrorismo, ma ancora non ci sono responsabilità ufficiali. La polizia sta indagando per scoprire chi abbia compiuto il sabotaggio.

AGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Stop e rallentamenti anche sull’Alta Velocità. Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all' Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity. Ipotesi sabotaggio . È presumibilmente doloso, ma al momento non rivendicato, l'incendio di un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia, all'altezza di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bologna, sabotaggio sull'Alta velocità. Salvini: "Atti di terrorismo" Approfondimenti su Bologna AltaVelocità Bologna: cavi danneggiati sull'Alta velocità, ipotesi sabotaggio Questa mattina a Bologna, tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti su alcune linee ferroviarie dell’Alta velocità. Bologna, cavi tranciati in stazione. Una cabina incendiata a Pesaro: ipotesi sabotaggio. Ritardi sull’alta velocità Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna AltaVelocità Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Frecciarossa deragliato a Livraga, i giudici sul disastro: Causato da una catena di errori; Il dipinto rubato dei ‘Dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa); Incubo droni safari sull'Ucraina: come funzionano e perché possono essere letali. Bologna, sabotaggio sull'alta velocità. Salvini: Atti di terrorismoAGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettric ... msn.com Sabotaggio sulle ferrovie: Bologna paralizzata tra cavi tranciati, incendio e un ordignoTre episodi distinti colpiscono linee strategiche tra Bologna, Padova e Pesaro: ritardi fino a 150 minuti, indagini su una possibile azione coordinata. Il governo parla di sabotaggio, ma le inchieste ... giornalelavoce.it Due diversi attentati incendiari sulla linea ferroviaria tra Bologna e Pesaro. Un terzo ordigno è stato trovato inesploso. Disagi e ritardi alla circolazione. Dietro i tre episodi potrebbe esserci un’azione di sabotaggio di gruppi anarchici. #Tg1 Stefano Fumagalli facebook Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico. di Alessandra Giannoli x.com

