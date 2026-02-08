Sabotaggi alla stazione di Bologna il MIt | Ai responsabili saranno chiesti risarcimenti milionari

Sabotaggi alla stazione di Bologna, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promette azioni concrete. Dopo gli attacchi alle linee ferroviarie di ieri, il MIT annuncia che chiederà risarcimenti milionari ai responsabili. L’inchiesta per terrorismo è in corso, e una volta individuati i colpevoli, lo Stato si farà valere in sede legale. La situazione si fa tesa, e le autorità non vogliono lasciare nulla al caso.

In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie di ieri, per cui è stata aperta un’inchiesta per terrorismo, il MIT precisa che, una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. Lo riporta una nota del MIT. Nessuna rivendicazione (per ora). Non c’è ancora una rivendicazione sulle azioni che ieri hanno fortemente rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica italiana, mandandola in tilt, con ritardi e cancellazioni. Non c’è ancora una mano, chiara, dietro ai cavi tranciati alla stazione di Bologna e l’esplosione di un pozzetto a Castel Maggiore (sempre nel bolognese) e di una cabina a Pesaro.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Bologna Stazione Sabotaggi alle ferrovie, il Mit: “Chiederemo danni ai responsabili” Cosa c’è dietro i sabotaggi alla stazione di Bologna: la pista anarchica contro le Olimpiadi. La paura: «Troppi i chilometri scoperti» La polizia indaga sui sabotaggi alla stazione di Bologna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bologna Stazione Argomenti discussi: Cavi tranciati e un ordigno vicino alla stazione di Bologna: ipotesi sabotaggio anarchico-antagonista; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Sabotaggio a Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: trovati due ordigni. Il sospetto dell’attacco alle Olimpiadi, Salvini: Un attentato, qualcuno vuole male all’Italia; Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna lungo la linea per Padova. Ipotesi sabotaggio. Sabotaggi dei treni alla stazione di Bologna, la pista anarchica anti Olimpiadi come a Parigi 2024 e la pauraUn'azione simile ai sabotaggi dei treni alla stazione di Bologna è stata fatta alla vigilia delle Olimpiadi in Francia, ancora nessuna rivendicazione ... virgilio.it Sabotaggio a Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: trovati due ordigni. Il sospetto dell’attacco alle Olimpiadi, Salvini: Un attentato, qualcuno vuole male all ...L’ombra della matrice anarchica, tre danneggiamenti sulle linee ferroviarie in Italia: oltre all’episodio in Emilia, rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio a Padova, incendio di una cabina elet ... ilrestodelcarlino.it Cosa c'è dietro i sabotaggi alla stazione di Bologna: la pista anarchica contro le Olimpiadi. La paura: «Troppi i chilometri scoperti» x.com Agtw. . Guasti alla rete ferroviaria, ipotesi sabotaggio: i disagi alla stazione di Bologna facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.