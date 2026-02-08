Cosa c’è dietro i sabotaggi alla stazione di Bologna | la pista anarchica contro le Olimpiadi La paura | Troppi i chilometri scoperti

La polizia indaga sui sabotaggi alla stazione di Bologna. Finora, nessuna rivendicazione, ma gli inquirenti puntano su una pista anarchica legata alle Olimpiadi. Le azioni hanno causato grandi disagi, con treni bloccati e ritardi sulla linea adriatica. La paura è che ci siano troppi treni senza copertura, e ora si cerca di capire chi c’è dietro.

Non c'è ancora una rivendicazione sulle azioni che ieri hanno fortemente rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica italiana, mandandola in tilt, con ritardi e cancellazioni. Non c'è ancora una mano, chiara, dietro ai cavi tranciati alla stazione di Bologna e l'esplosione di un pozzetto a Castel Maggiore (sempre nel bolognese) e di una cabina a Pesaro. La pista che starebbe prendendo più piede tra gli inquirenti è quella anarchica. Anche perché, ricostruisce oggi Repubblica, negli ultimi tre anni l'Italia è diventata uno dei principali laboratori europei dell'attivismo anarco-insurrezionalista.

