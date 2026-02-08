Russia arrestato l’attentatore del generale del Gru Vladimir Alekseyev Ha agito sotto indicazione degli 007 ucraini

8 feb 2026

La Russia ha arrestato l’uomo che aveva tentato di uccidere il generale Vladimir Alekseyev, il numero due dell’intelligence militare. Secondo il Comitato investigativo russo, l’attentatore era arrivato a Mosca a dicembre, con l’obiettivo di compiere un attacco terroristico su ordine dei servizi segreti ucraini. La notizia conferma i sospetti di una serie di operazioni sotto traccia tra i due paesi.

Secondo il Comitato investigativo russo, l’autore del tentato omicidio del generale Vladimir Alekseyev – numero due dell’intelligence militare era arrivato a Mosca a dicembre scorso «per commettere un attacco terroristico su istruzione dei Servizi di sicurezza ucraini ». L’Fsb oggi ha annunciato il suo arresto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lyubomir Korba, cittadino russo, è stato per ora estradato e ritenuto il sospetto autore del tentato omicidio. Sono stati identificati anche i complici del crimine, i cittadini russi Viktor Vasin, detenuto a Mosca, e Zinaida Serebritskaya, scappata invece in Ucraina.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

