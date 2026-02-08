Russia arrestato l’attentatore del generale del Gru Vladimir Alekseyev Ha agito sotto indicazione degli 007 ucraini

La Russia ha arrestato l’uomo che aveva tentato di uccidere il generale Vladimir Alekseyev, il numero due dell’intelligence militare. Secondo il Comitato investigativo russo, l’attentatore era arrivato a Mosca a dicembre, con l’obiettivo di compiere un attacco terroristico su ordine dei servizi segreti ucraini. La notizia conferma i sospetti di una serie di operazioni sotto traccia tra i due paesi.

Secondo il Comitato investigativo russo, l’autore del tentato omicidio del generale Vladimir Alekseyev – numero due dell’intelligence militare era arrivato a Mosca a dicembre scorso «per commettere un attacco terroristico su istruzione dei Servizi di sicurezza ucraini ». L’Fsb oggi ha annunciato il suo arresto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lyubomir Korba, cittadino russo, è stato per ora estradato e ritenuto il sospetto autore del tentato omicidio. Sono stati identificati anche i complici del crimine, i cittadini russi Viktor Vasin, detenuto a Mosca, e Zinaida Serebritskaya, scappata invece in Ucraina.🔗 Leggi su Open.online

La polizia ha arrestato ieri Lyubomir Korba, il sospettato dell'attentato al generale Alekseyev.

La Russia ha arrestato l'uomo che avrebbe tentato di uccidere un generale del Gru.

