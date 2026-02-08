Russia catturato il killer che ha sparato al generale 007 Alexeyev La complice fuggita in Ucraina

La Russia ha catturato il killer che aveva sparato al generale Vladimir Alexeyev. L’uomo, che era fuggito in Ucraina, è stato trovato negli Emirati Arabi Uniti e ora è in mano alle autorità russe. La complice che lo accompagnava è ancora ricercata.

L'autore del tentato omicidio del vicedirettore dell'intelligence militare russa, il generale Vladimir Alexeyev, è stato scovato negli Emirati Arabi Uniti ed estradato in Russia. Lo ha annunciato il Servizio di Sicurezza Federale, l'ex Kgb. "Il cittadino russo Korba Lyubomir, nato nel 1960, autore diretto del crimine, è stato arrestato a Dubai e consegnato alla Russia con l'assistenza dei nostri partner degli Emirati Arabi Uniti", hanno dichiarato i servizi segreti di Mosca. In collaborazione con il ministero dell'Interno, a seguito di urgenti misure di ricerca nell'ambito del procedimento penale avviato dal Comitato investigativo russo per il tentato omicidio del generale 007, sono stati identificati i complici del crimine: i russi Vasin Viktor, nato nel 1959, detenuto a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, nata nel 1971, e fuggita in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia, catturato il killer che ha sparato al generale 007 Alexeyev. La complice fuggita in Ucraina Approfondimenti su Alexeyev Ukraine Omicidio Parubiy, la Procura generale: “Il killer ha agito per conto della Russia” La Procura generale dell'Ucraina ha accusato il killer di Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento, di aver agito su incarico della Russia. «Non ha sparato mio figlio». La mamma di Vescovo, presunto complice nell'omicidio Tarna Una madre affronta il dolore di vedere arrestare il proprio figlio in casa, accusato di un grave reato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alexeyev Ukraine Argomenti discussi: Diretta | Russia: Arrestato l'attentatore del generale del Gru; Charlie Kirk, arrestato il killer Tyler Robinson: al padre ha detto che avrebbe preferito suicidarsi piuttosto che consegnarsi. Sul... Russia, catturato il killer che ha sparato al generale 007 Alexeyev. La complice fuggita in UcrainaL'autore del tentato omicidio del vicedirettore dell'intelligence militare russa, il generale Vladimir Alexeyev, è stato scovato negli ... iltempo.it Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) facebook Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.