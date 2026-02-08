Runjaic critica il campo dopo la sconfitta | Non all' altezza della Serie A

Dopo la sconfitta contro il Lecce, il tecnico dell’Udinese, Runjaic, non le ha mandate a dire. Ha criticato duramente il campo e ha detto chiaramente che la sua squadra non è all’altezza della Serie A. Runjaic ha analizzato gli errori tattici e ha sottolineato come serva migliorare subito, altrimenti il cammino in campionato si farà difficile.

L'esito della sfida tra udinese e lecce è stato oggetto di una valutazione mirata da parte del tecnico, che ha analizzato i principali elementi tattici e le conseguenze sportive della gara. L'attenzione si è concentrata sulle dinamiche di gioco, sulla gestione del possesso e sulle scelte di formazione che hanno inciso sull'andamento del confronto. Il confronto ha mostrato un avversario capace di imporre ritmo e densità operativa sulle seconde palle, rendendo difficile per i friulani sviluppare azioni dal basso. Il terreno di gioco non è stato all'altezza della Serie A, condizionando la costruzione e la circolazione della palla.

