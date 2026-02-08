A Perth, le ragazze della Nuova Zelanda continuano a vincere. Durante la quarta tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, le neozelandesi si sono confermate in cima, arrivando ancora in finale e portando a casa un’altra vittoria. La loro supremazia nel torneo femminile sembra inarrestabile.

Si è conclusa a Perth la quarto tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile va in scena il solito copione, con le due dominatrici della stagione che per la quarta volta di fila vanno in finale. E per la terza volta è la Nuova Zelanda a trionfare, battendo le padrone di casa dell’Australia Nella fase a gironi la pool A ha visto le neozelandesi fare senza problemi tre su tre, precedendo gli USA, mentre restano fuori dalle semifinali il Giappone e le Fiji. Non cambia la musica nella pool B, con tre vittorie su tre per l’Australia, che precede la Francia, mentre chiudono agli ultimi due posti Canada e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven femminile: a Perth ennesima vittoria della Nuova Zelanda

